Derby-Nachbesprechung und Bayern-„Dilemma“?

Im 351. Wiener Derby setzt sich Rapid in souveräner Manier am Verteilerkreis mit 0:2 durch. Demnach bleiben die Grün-Weißen an der Spitze und das mit 23 Zählern Vorsprung auf den Stadtrivalen. In „Sportkrone Inside“ sprechen wir aber nicht nur über das Wiener Duell. In Deutschland könnte nach dem 2:2 im Klassiker zwischen Bayern und Dortmund was gehen – doch ist die Wachablöse am Ende der Saison möglich? Und unsere Euro-Fighter wollen unter der Woche genauso gut abschneiden wie in der Vorwoche. Sind sieben Punkte aus drei Spielen möglich?