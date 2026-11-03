Strafe gesenkt: 20 Jahre Haft für Mord an Jenni

„Es ist ein Fall, der die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Dennoch muss man berücksichtigen, dass es viele Milderungsgründe gibt, und zwar wesentliche. Ohne sein Geständnis wäre der Fall immer noch ungeklärt“, plädiert Verteidigerin Astrid Wagner für eine Strafsenkung. Es müsse außerdem die lange Verfahrensdauer und die Unbescholtenheit ins Gewicht fallen. Clemens T. hat das letzte Wort: „Ich schäme mich“, schluchzt er.