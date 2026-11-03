Riesenschlangen in Geschäft einfach „entsorgt“

Tierheim steht vor Platzproblem

Eine zusätzliche Herausforderung ist die Unterbringung: Freie Terrarienplätze gibt es derzeit keine. Nun müssen kurzfristig geeignete Unterkünfte geschaffen und entsprechend ausgestattet werden, damit die Exoten artgerecht versorgt werden können. Wie lange die Tiere bereits in der Tasche ausgeharrt hatten und wer sie dort abgestellt hat, ist bislang völlig unklar.