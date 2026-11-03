Alarm in Nachbarland: Hacker heizen Kühlregale auf

Angriffe in mindestens zwei Bundesländern

Auch im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat es Hackerangriffe gegeben. Unter anderem soll ein Markt in Düsseldorf betroffen sein. Betroffen seien Kühlregale in dem Markt ebenso wie Lagerbereiche außerhalb. Der eigentliche Angriff sei auf die Firma erfolgt, die die Kühlanlagen aus der Ferne warte, berichtete die Bereichsleiterin Sandra Salten.