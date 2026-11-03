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Lebensmittel entsorgt

Alarm in Nachbarland: Hacker heizen Kühlregale auf

Ausland
03.11.2026 11:25
Aufgrund der Cyberangriffe mussten massenhaft Lebensmittel entsorgt werden.
Aufgrund der Cyberangriffe mussten massenhaft Lebensmittel entsorgt werden.(Bild: EPA/Johan Nilsson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Cyberangriffe in mehreren europäischen Supermärkten sorgen derzeit für Aufregung. Nun haben die Täter auch deutsche Geschäfte ins Visier genommen und die Kühlregale aufgeheizt. In der Folge mussten Massen an Lebensmittel weggeschmissen werden.

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Cyberkriminelle haben die Kühlanlagen in einem Supermarkt in Niederbayern angegriffen. Diese heizten daraufhin bis auf 50 Grad hoch, wie der Betreiber auf der Facebook-Seite des Supermarkts in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) schreibt. „Die traurige Folge: Unmengen an Lebensmitteln mussten in die Tonne.“ Mehrere Medien hatten zuvor über den Angriff berichtet.

Angriffe in mindestens zwei Bundesländern
Auch im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat es Hackerangriffe gegeben. Unter anderem soll ein Markt in Düsseldorf betroffen sein. Betroffen seien Kühlregale in dem Markt ebenso wie Lagerbereiche außerhalb. Der eigentliche Angriff sei auf die Firma erfolgt, die die Kühlanlagen aus der Ferne warte, berichtete die Bereichsleiterin Sandra Salten.

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Große Mengen an Lebensmitteln hätten infolge der hohen Temperaturen weggeworfen werden müssen. Eine Schadenssumme sei noch nicht zu beziffern. Medien berichteten auch von Angriffen auf Supermärkte in Wuppertal und im Münsterland.

Lebensmittel entsorgt – Regale werden neu gefüllt
Der Supermarkt-Betreiber in Niederbayern kritisierte auf Facebook die Lebensmittelverschwendung, für die der Cyberangriff gesorgt hatte: „Foodsharing hat kurzfristig alles abgeholt, was noch irgendwie zu retten war.“ Der Großteil der Kühlware habe aber entsorgt werden müssen. Am Dienstag sollen die Regale wieder mit frischer Ware befüllt sein, hieß es weiter.

Angriffe in mehreren Ländern, Italiens Regierung besorgt
In Frankreich, Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden war es bereits zu solchen Cyberangriffen gekommen, mehrere Supermärkte waren betroffen. In Italien wurden ebenfalls mindestens vier Filialen der Supermarktkette Coop angegriffen.

Nach Einschätzung der Ermittler ist Italien seit Monaten Ziel von Desinformationskampagnen und hybriden Angriffen. Dabei gehe es nicht allein um technische Schäden, sondern auch darum, durch gezielte Aktionen die öffentliche Meinung zu beeinflussen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erschüttern.

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