Warum Notenbanken immer mehr Gold kaufen

Im Vergleich zum dritten Quartal 2025 habe sich das Volumen der Goldkäufe um 42 Prozent erhöht, heißt es. „Die Nachfrage der Zentralbanken blieb stark“, teilte der Branchenverband mit. Seit Beginn des Jahres ist der Preis für das Edelmetall allerdings deutlich gefallen. Nachdem die Feinunze zu Beginn des Jahres 2026 noch ein Rekordhoch bei knapp 5600 US-Dollar erreicht hatte, wurde Gold zuletzt bei 3947 Dollar (umgerechnet 3520 Euro) gehandelt. Das Minus betrug somit etwa 30 Prozent.