Russell-Statement: „Mehr schlechte als gute Tage“

„Jetzt scheint mir der richtige Moment zu sein, um aus dem Herzen zu sprechen. Diese Saison begann genau so, wie ich es mir erhofft hatte, doch dann geriet sie sehr schnell durch Pech und schwache Leistungen aus den Fugen. Es war die erste richtige Saison meiner Karriere, in der ich mehr schlechte als gute Tage hatte. War es schwer, damit umzugehen? Ja, sehr. War es schwer, mich Woche für Woche wieder aufzurappeln? Ja, sehr. War ich manchmal verunsichert? Oft“, schrieb Russell auf seinen Social-Media-Kanälen.