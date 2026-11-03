Russell-Statement: „Mehr schlechte als gute Tage“

Während sein Teamkollege Andrea Kimi Antonelli als jüngster Formel-1-Weltmeister in die Geschichte eingeht, überwiegt bei George Russell die Enttäuschung. Auf Instagram hat sich der Mercedes-Pilot nun mit offenen Worten an seine Follower gewendet.
„Jetzt scheint mir der richtige Moment zu sein, um aus dem Herzen zu sprechen. Diese Saison begann genau so, wie ich es mir erhofft hatte, doch dann geriet sie sehr schnell durch Pech und schwache Leistungen aus den Fugen. Es war die erste richtige Saison meiner Karriere, in der ich mehr schlechte als gute Tage hatte. War es schwer, damit umzugehen? Ja, sehr. War es schwer, mich Woche für Woche wieder aufzurappeln? Ja, sehr. War ich manchmal verunsichert? Oft“, schrieb Russell auf seinen Social-Media-Kanälen.
Bereits zu Saisonbeginn kristallisierte sich der W17 aus dem Stall von Mercedes als stärkstes Auto im Feld heraus, Russell galt mit seiner siebenjährigen Erfahrung in der Motorsport-Königsklasse als heißester Anwärter auf die WM-Trophäe.
Nur noch Vierter
Der erste Sieg der Saison ging auch tatsächlich an den 28-Jährigen, ab dem zweiten Grand Prix – jenem am Shanghai International Circuit – dominierte allerdings Antonelli, der erst im Jahr zuvor sein Formel-1-Debüt gegeben hatte. Bei noch vier ausstehenden Rennen genügte dem 20-jährigen Italiener in Mexiko-Stadt ein dritter Platz, um sich zum jüngsten Formel-1-Champion der Geschichte zu krönen, Russell rutschte mit P6 auf den vierten Platz der Fahrer-Wertung zurück.
Trotz der Enttäuschung gab sich der Brite letztlich als fairer Verlierer. „Ich möchte Kimi ganz herzlich zu einer absolut unglaublichen Saison gratulieren. Du hast dir den Meistertitel wirklich verdient. Vielen Dank an das Team, das in dieser Saison das beste Auto und die beste Antriebseinheit auf die Beine gestellt hat; es war inspirierend zu sehen, wie alle in diesen vier schwierigen Jahren an einem Strang gezogen haben, um Mercedes wieder an die Spitze zu bringen“, so Russell.
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