Harry und Meghan wohnen auf fremdem Luxus-Anwesen

Schock-Vorwürfe gegen Meghans Vater

Die Sussexes gerieten in den letzten Wochen nicht nur wegen ihres Umzugs in die Schlagzeilen. Auch der Vater von Herzogin Meghan tauchte plötzlich wieder auf. Gegen ihn wurden schwere Anschuldigungen erhoben, sowohl während er einige Zeit auf den Philippinen lebte, sowie während er in Mexiko einen Wohnsitz hatte, Missbrauchsmaterial von Minderjährigen gehortet zu haben. Sowohl auf den Philippinen als auch in Mexiko ermittelt die Polizei. Außerdem wurde das FBI eingeschaltet, da Markle US-Staatsbürger ist.