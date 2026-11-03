Harry und Meghan wohnen auf fremdem Luxus-Anwesen

Erst Tyler Perry in Kalifornien, jetzt ein schwerreicher Freund in England! Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen mit Archie und Lilibet erneut bei einem wohlhabenden Gönner untergekommen sein.
Nach ihrer Rückkehr in Harrys Heimatland im August lebte die vierköpfige Familie zunächst im Haupthaus eines Geschäftsmannes in den idyllischen Cotswolds. Inzwischen habe er den Sussexes und ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) aber ein ganzes Haus auf seinem Anwesen zur Verfügung gestellt, berichtete die „Daily Mail“ am Montag. Der wohlhabende Geschäftsmann soll sich Insidern zufolge darüber freuen, dass Harry, Meghan und die Kinder weiterhin auf seinem Anwesen bleiben.
Damit hat sich ein wenig die Geschichte wiederholt: Als Harry und Meghan 2020 Großbritannien den Rücken kehrten und nach Kalifornien zogen, fanden sie zunächst ebenfalls Unterschlupf bei einem prominenten Gönner: Hollywood-Produzent Tyler Perry stellte ihnen damals sein Anwesen zur Verfügung, bevor sie ihre rund 14,5 Millionen Dollar teure Villa im kalifornischen Montecito gekauft haben.
Ob das neue Domizil in den Cotswolds nur eine vorübergehende Lösung oder der Beginn eines dauerhaften Lebensabschnitts in Großbritannien ist, wurde nicht bekannt. Das Haus in Montecito wurde jedenfalls noch nicht zum Kauf angeboten.
Aussöhnung mit Charles
Mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry offenbar inzwischen ausgesöhnt. Das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate besteht Berichten zufolge aber weiterhin.
König Charles hatte Anfang September klargestellt, dass Harry und dessen Frau weiterhin keine „arbeitenden Mitglieder“ der Königsfamilie sind. In einem offiziellen Schreiben erklärte er, dass die Stellung des Paares „der von Privatpersonen gleicht“ und die beiden nicht mit „Seine/Ihre Königliche Hoheit“ angesprochen werden.
Weihnachten in den USA?
Laut dem Bericht der „Sunday Times“ werden Harry und Meghan wohl nicht zu den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf dem Anwesen des Königs in Sandringham eingeladen. Das Paar plane daher, zu Weihnachten in die USA zu reisen.
Schock-Vorwürfe gegen Meghans Vater
Die Sussexes gerieten in den letzten Wochen nicht nur wegen ihres Umzugs in die Schlagzeilen. Auch der Vater von Herzogin Meghan tauchte plötzlich wieder auf. Gegen ihn wurden schwere Anschuldigungen erhoben, sowohl während er einige Zeit auf den Philippinen lebte, sowie während er in Mexiko einen Wohnsitz hatte, Missbrauchsmaterial von Minderjährigen gehortet zu haben. Sowohl auf den Philippinen als auch in Mexiko ermittelt die Polizei. Außerdem wurde das FBI eingeschaltet, da Markle US-Staatsbürger ist.
Meghan äußerte sich erschüttert über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß. Die 45-jährige frühere US-Schauspielerin äußerte sich „zutiefst verstört“ über die Vorwürfe, die britische Medien zuvor öffentlich gemacht hatten. Nachdem sie 2019 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.
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