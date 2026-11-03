Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohlhabender Gönner

Harry und Meghan wohnen auf fremdem Luxus-Anwesen

Royals
03.11.2026 11:28
Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sollen in Großbritannien erneut bei einem wohlhabenden ...
Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sollen in Großbritannien erneut bei einem wohlhabenden Freund untergekommen sein.(Bild: APA/Annabel Lee-Ellis / POOL / AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst Tyler Perry in Kalifornien, jetzt ein schwerreicher Freund in England! Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen mit Archie und Lilibet erneut bei einem wohlhabenden Gönner untergekommen sein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach ihrer Rückkehr in Harrys Heimatland im August lebte die vierköpfige Familie zunächst im Haupthaus eines Geschäftsmannes in den idyllischen Cotswolds. Inzwischen habe er den Sussexes und ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) aber ein ganzes Haus auf seinem Anwesen zur Verfügung gestellt, berichtete die „Daily Mail“ am Montag. Der wohlhabende Geschäftsmann soll sich Insidern zufolge darüber freuen, dass Harry, Meghan und die Kinder weiterhin auf seinem Anwesen bleiben.

Damit hat sich ein wenig die Geschichte wiederholt: Als Harry und Meghan 2020 Großbritannien den Rücken kehrten und nach Kalifornien zogen, fanden sie zunächst ebenfalls Unterschlupf bei einem prominenten Gönner: Hollywood-Produzent Tyler Perry stellte ihnen damals sein Anwesen zur Verfügung, bevor sie ihre rund 14,5 Millionen Dollar teure Villa im kalifornischen Montecito gekauft haben. 

Ob das neue Domizil in den Cotswolds nur eine vorübergehende Lösung oder der Beginn eines dauerhaften Lebensabschnitts in Großbritannien ist, wurde nicht bekannt. Das Haus in Montecito wurde jedenfalls noch nicht zum Kauf angeboten.

Harry und Meghan haben ihre Villa in Montecito gegen ein Leben auf einem Luxus-Anwesen in den ...
Harry und Meghan haben ihre Villa in Montecito gegen ein Leben auf einem Luxus-Anwesen in den britischen Cotswolds eingetauscht.(Bild: Viennareport)

Aussöhnung mit Charles
Mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry offenbar inzwischen ausgesöhnt. Das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate besteht Berichten zufolge aber weiterhin.

König Charles hatte Anfang September klargestellt, dass Harry und dessen Frau weiterhin keine „arbeitenden Mitglieder“ der Königsfamilie sind. In einem offiziellen Schreiben erklärte er, dass die Stellung des Paares „der von Privatpersonen gleicht“ und die beiden nicht mit „Seine/Ihre Königliche Hoheit“ angesprochen werden.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry will das legendäre „Rachekleid“ seiner Mutter Prinzessin Diana für Herzogin Meghan ...
Insider packt aus
Harry will für Meghan Dianas Rachekleid ersteigern
21.10.2026
Als wären sie nie weg!
Harry & Meghan von jubelnden Menschen empfangen
15.10.2026

Weihnachten in den USA?
Laut dem Bericht der „Sunday Times“ werden Harry und Meghan wohl nicht zu den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf dem Anwesen des Königs in Sandringham eingeladen. Das Paar plane daher, zu Weihnachten in die USA zu reisen. 

Weihnachten wollen Harry und Meghan angeblich in den USA verbringen.
Weihnachten wollen Harry und Meghan angeblich in den USA verbringen.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)

Schock-Vorwürfe gegen Meghans Vater
Die Sussexes gerieten in den letzten Wochen nicht nur wegen ihres Umzugs in die Schlagzeilen. Auch der Vater von Herzogin Meghan tauchte plötzlich wieder auf. Gegen ihn wurden schwere Anschuldigungen erhoben, sowohl während er einige Zeit auf den Philippinen lebte, sowie während er in Mexiko einen Wohnsitz hatte, Missbrauchsmaterial von Minderjährigen gehortet zu haben. Sowohl auf den Philippinen als auch in Mexiko ermittelt die Polizei. Außerdem wurde das FBI eingeschaltet, da Markle US-Staatsbürger ist.

Meghan äußerte sich erschüttert über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß. Die 45-jährige frühere US-Schauspielerin äußerte sich „zutiefst verstört“ über die Vorwürfe, die britische Medien zuvor öffentlich gemacht hatten. Nachdem sie 2019 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
03.11.2026 11:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.162 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
156.235 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
128.706 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1015 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
675 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
609 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Royals
Razzia in Mexiko
Das hat Polizei in Thomas Markles Lager gefunden
Wohlhabender Gönner
Harry und Meghan wohnen auf fremdem Luxus-Anwesen
Während Gewalt-Vorwurf
Gericht lässt Mette-Marits Sohn Marius frei
Royaler Beistand
Harriet Phillips: „Kann mich immer an Kate wenden“
FBI ausgetrickst?
Meghans Vater wurde in Demenz-Pflegeheim verlegt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf