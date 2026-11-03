Victoria Swarovski verführt Fans in Kaschmir-Looks

Dass kuschelige Herbstlooks auch verdammt sexy sein können, das stellt gerade Victoria Swarovski unter Beweis. Die Moderatorin verführt ihre Fans nämlich nicht nur in einem aufregenden Kaschmir-Kleid, sondern auch in einem coolen Freizeit-Look von Falconeri.
Strick ist schick – und hat jede Menge Glamour-Potenzial. Das weiß auch Victoria Swarovski, die aktuell die neuesten Herbst-Trends für die Marke Falconeri präsentiert.
Swarovski setzt Beine in Szene
Edle Kaschmirwolle trifft bei Swarovskis Lieblings-Styles der Saison auf helle Nuancen und entspannte Silhouetten. In einem kurzen Kleid setzt die Moderatorin gekonnt ihre tollen Beine in Szene.
Ein Look, der nicht nur für den Kaffee mit den Freundinnen, sondern auch für das Date am Abend einfach perfekt ist.
Kuschelig und bequem
Wer es lässiger mag, der wird bei Falconeri ebenfalls fündig, wie Swarovski beweist. Bei ihrem zweiten Look setzt die 33-Jährige auf eine helle Hose, ein weiches Shirt und eine sportive Daunenweste.
Swarovski beweist somit: Kaschmir lässt sich in der kalten Jahreszeit einfach perfekt kombinieren. Von cool bis bequem, von glamourös bis sportiv – diese Stücke sind einfach immer die perfekte Wahl!
Auf Instagram teilte Victoria Swarovski das aktuelle Falconeri-Video mit ihr in der Hauptrolle mit ihren Fans:
Swarovski ist Falconeris Digital Ambassador
Im April 2026 wurde Victoria Swarovski offiziell zum Digital Ambassador der Marke Falconeri, die unter anderem auch mit Topmodel Rosie Huntington-Whiteley zusammenarbeiteten, ernannt.
Und die Fans durften sich freuen, denn die Kooperation zwischen dem führenden Kaschmir-Experten aus Italien und der Moderatorin ging im Herbst in eine neue Runde.
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