Der Unternehmer fühlt sich von Benko „getäuscht“

Anfang November 2023, kurz vor dem Insolvenz-Domino, habe ihm Benko mitgeteilt, dass die fünf Millionen Euro allein von Haselsteiners Stiftung aufgebracht werden müssten. „Und dann ging es los mit meinen Fragen an den Benko: Warum zahlst du das nicht aus deiner Portokassa? Warum nicht aus der Laura Stiftung? Warum nicht aus einer der anderen Stiftungen? Warum nicht von der Mama?“ Doch „angeblich ging das nicht“, denn Benko habe erklärt: „Mein Vermögen ist mehr als ausreichend, aber ich bin leider nicht liquid.“ Nach Ausstellung der Garantie habe er Benko mehrfach gewarnt, dass er „kein Verständnis hätte, wenn er mich hängen lässt.“