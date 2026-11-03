Neues Terrain: Rooney zieht es in den Dschungel

Neues Terrain für Wayne Rooney! Er war einer der gefährlichsten Stürmer der Welt auf dem Fußballplatz, jetzt soll es den 41-Jährigen in den Dschungel ziehen.
Laut „The Sun“ nimmt er an der neuen Staffel von „I‘m a Celebrity...Get me out of here!“ teil, die am 16. November startet.
Mit Rooney sollen elf weitere Promis einziehen: die Schauspielerinnen Joanna Page und Claire Sweeney, die Comedians Leigh Francis und Jack Skipper, der paralympische Athlet Ade Adepitan, YouTuber Sharky, die Reality-TV-Persönlichkeiten Chloe Burrows und AJ Odudu, Musiker Ricky Wilson, Moderatorin Mariella Frostrup und Model Leomie Anderson.
Frau Coleen nahm ebenfalls teil
Mit seiner Teilnahme würde Rooney seiner Ehefrau Coleen folgen. Sie war vor zwei Jahren in der Show dabei und belegte den zweiten Platz.
United-Legende
Der Ex-Stürmer spielte in seiner Fußball-Karriere für Everton, Manchester United, D.C. United und Derby County. Mit United gewann er fünf englische Meistertitel sowie Champions League und Europa League. Für England erzielte er in 120 Spielen 53 Tore – nur Harry Kane traf häufiger.
Nach seiner Karriere trainierte Rooney unter anderem Derby County, D.C. United, Birmingham City und Plymouth Argyle. Heute arbeitet er als TV-Experte. Der Dschungel wäre für ihn also ein neues Terrain.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.