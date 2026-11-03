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Neues Terrain: Rooney zieht es in den Dschungel

Fußball International
03.11.2026 11:42
Wayne Rooney
Wayne Rooney(Bild: AFP/APA/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neues Terrain für Wayne Rooney! Er war einer der gefährlichsten Stürmer der Welt auf dem Fußballplatz, jetzt soll es den 41-Jährigen in den Dschungel ziehen.

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Laut „The Sun“ nimmt er an der neuen Staffel von „I‘m a Celebrity...Get me out of here!“ teil, die am 16. November startet.

Mit Rooney sollen elf weitere Promis einziehen: die Schauspielerinnen Joanna Page und Claire Sweeney, die Comedians Leigh Francis und Jack Skipper, der paralympische Athlet Ade Adepitan, YouTuber Sharky, die Reality-TV-Persönlichkeiten Chloe Burrows und AJ Odudu, Musiker Ricky Wilson, Moderatorin Mariella Frostrup und Model Leomie Anderson. 

Frau Coleen nahm ebenfalls teil
Mit seiner Teilnahme würde Rooney seiner Ehefrau Coleen folgen. Sie war vor zwei Jahren in der Show dabei und belegte den zweiten Platz.

United-Legende
Der Ex-Stürmer spielte in seiner Fußball-Karriere für Everton, Manchester United, D.C. United und Derby County. Mit United gewann er fünf englische Meistertitel sowie Champions League und Europa League. Für England erzielte er in 120 Spielen 53 Tore – nur Harry Kane traf häufiger.

Wayne Rooney spielte von 2004 bis 2017 bei Manchester United.
Wayne Rooney spielte von 2004 bis 2017 bei Manchester United.(Bild: AFP)

Nach seiner Karriere trainierte Rooney unter anderem Derby County, D.C. United, Birmingham City und Plymouth Argyle. Heute arbeitet er als TV-Experte. Der Dschungel wäre für ihn also ein neues Terrain.

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