Feuer entzündet?
Zwei Tote bei Brand in verlassenem Haus in Triest
Bei einem Brand in einer verlassenen Lagerhalle in Triest sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden wurden in dem Gebäude eingeschlossen, nachdem eine Zwischendecke eingestürzt war. Der Mann war laut seinen Dokumenten ein Migrant aus Nordafrika, die Frau könnte obdachlos gewesen sein.
Ihre Identität war zunächst unklar. Sie dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt. Nach ersten Rekonstruktionen könnte eine Gruppe von Migrantinnen und Migranten in dem verlassenen Lagerhaus im Alten Hafen von Triest ein Feuer entzündet haben, um zu kochen oder sich vor der Kälte zu schützen. Als sich die Flammen ausbreiteten, sei die Gruppe geflohen, hieß es. Die beiden später gefundenen Todesopfer hätten hingegen keine Möglichkeit mehr gehabt, das Gebäude zu verlassen.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Einsatzort:
Die Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzgeräten in das dreistöckige Gebäude ein. Das Feuer hatte im Erdgeschoss ein hölzernes Zwischengeschoss erfasst, das während des Einsatzes einstürzte. Später konnte die Feuerwehr die beiden oberen Stockwerke durchsuchen. Im ersten Obergeschoss fanden sie die Leichen, die schwere Verbrennungen aufwiesen. Zur Sicherung des Gebäudes setzten sie einen kleinen Kettenbagger ein
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.