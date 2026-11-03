Zwei Tote bei Brand in verlassenem Haus in Triest

Ihre Identität war zunächst unklar. Sie dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt. Nach ersten Rekonstruktionen könnte eine Gruppe von Migrantinnen und Migranten in dem verlassenen Lagerhaus im Alten Hafen von Triest ein Feuer entzündet haben, um zu kochen oder sich vor der Kälte zu schützen. Als sich die Flammen ausbreiteten, sei die Gruppe geflohen, hieß es. Die beiden später gefundenen Todesopfer hätten hingegen keine Möglichkeit mehr gehabt, das Gebäude zu verlassen.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Einsatzort: