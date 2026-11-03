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Wert von 259.000 Euro

Dieb schickt Luxusuhr mit Entschuldigung zurück

Ausland
03.11.2026 11:12
Die Luxusuhr kam mit Entschuldigung zurück.
Die Luxusuhr kam mit Entschuldigung zurück.(Bild: Bendix - stock.adobe.com)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Späte Reue bei einem Dieb in Tokio: Der Mann hatte eine Schweizer Luxusuhr gestohlen und sie nun samt Entschuldigungsschreiben an den Juwelier retourniert. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

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In der vergangenen Woche gab sich der Dieb als interessierter Kunde aus. Er probierte eine Audemars-Piguet-Uhr und rannte dann aus dem Geschäft.

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Nun kam die rund 259.000 Euro teure Uhr samt handschriftlichem Entschuldigungsbrief per Post zurück. Anhand der Seriennummer konnte das wertvolle Schmuckstück identifiziert werden. Die Polizei sucht aber weiterhin nach dem Dieb – bislang erfolglos.

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