FC Bayern offenbar vor einer weiteren Entlassung

Erst am Montag hatten die Münchner bekannt gegeben, die Zusammenarbeit mit Schmadtke beendet zu haben. Beide Seiten hätten sich „nach vertrauensvollen Gesprächen einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt“, so der deutsche Rekordmeister in einer Aussendung.