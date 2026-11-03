FC Bayern offenbar vor einer weiteren Entlassung

Nach der Trennung von Nils Schmadtke, Head of Scouting, steht mit Florian Zahn offenbar ein weiterer Funktionär vor dem Aus beim FC Bayern. Wie der „Kicker“ berichtet, werde der Chefscout der Nachwuchsabteilung schon bald seine Koffer packen müssen.
Erst am Montag hatten die Münchner bekannt gegeben, die Zusammenarbeit mit Schmadtke beendet zu haben. Beide Seiten hätten sich „nach vertrauensvollen Gesprächen einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt“, so der deutsche Rekordmeister in einer Aussendung.
Seit 2020 in München
Mit Zahn dürfte es nun einen weiteren Mitarbeiter des FC Bayern erwischen. Seit 2020 ist der 44-Jährige in verschiedenen Funktionen für den Verein tätig – vor allem als Kaderplaner der Jugendmannschaften sowie Nachwuchs-Chefscout.
Offiziell bestätigt wurde die Trennung von den Bayern bislang nicht.
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