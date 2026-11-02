„Wirtschaft entwickelt sich schwächer als erhofft“

Besonders alarmierend ist die Entwicklung laut AMS Steiermark bei jungen Menschen und Zeitarbeitskräften, die als wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung gelten. Dass sich die Zahlen hier wieder deutlich verschlechtern, sei ein Warnsignal für die kommenden Monate. Auch die Industrie entwickle sich wieder schwächer als in den vergangenen Monaten.