Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besondere Führungen

Historische Vergangenheit: Tief im Herzen verewigt

Burgenland
01.11.2026 10:55
Brigitte Krizsanits gibt immer wieder für kleine Gruppen Einblicke in die historische ...
Brigitte Krizsanits gibt immer wieder für kleine Gruppen Einblicke in die historische Vergangenheit des Stadtfriedhofes.(Bild: Inge Maria Limbach)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Erinnerungen an große Persönlichkeiten früherer Zeiten hält Historikerin Brigitte Krizsanits bei Führungen durch die Friedhöfe in Eisenstadt für nachkommende Generationen wach.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Tod und Trauer – unausweichlich im Leben! Im Geiste mit den geliebten Verstorbenen sind ihre Gräber zu Allerheiligen Begegnungsstätten herzbewegender Erinnerungen. Auf den Spuren der christlichen Tradition wandelt Historikerin Brigitte Krizsanits in Eisenstadt. Viele hochinteressante Rückblicke begleiten ihre Friedhofsstreifzüge. „Früher wurden die Toten in den Häusern aufgebahrt, dann mit dem Leichenzug zur letzten Ruhestätte gebracht. 1895 hat die Stadt einen Leichenwagen angekauft. Der Totengräber war angestellt, das Officiers Corps versah den Dienst als Sarg- und Fackelträger“, erklärt Krizsanits.

„Jede Familie ein Stück Geschichte“
Im ältesten Teil des Stadtfriedhofs liegen viele jener Familien begraben, die Ende des 19. Jahrhunderts zu den wohlhabenden und tonangebenden in Eisenstadt zählten. Namen wie Leinner, Job, Grüssner, Eder und Nuss sind unvergessen. „Mit jeder Familie geht ein Stück Stadtgeschichte einher, ihre Taten prägten etwa das Gesundheitswesen, die Geschicke der Industrie oder Gastronomie“, berichtet die Historikerin.

Als eines der schönsten Gräber gilt jenes von Mathias Laschober. Der Advokat stammte ursprünglich aus Bernstein, kam 1870 als Kanzleileiter eines Anwalts nach Eisenstadt und erlangte bald hohes Ansehen.

Das ehrenvolle Grab von Mathias Laschober, verstorben 1906.
Das ehrenvolle Grab von Mathias Laschober, verstorben 1906.(Bild: Brigitte Krizsanits)

Guter Ruf für Rechtsgelehrten
„Laschober war unter anderem Initiator der Eisenstädter Sparkasse, Vorläufer der Bank Burgenland, und gemeinsam mit Paul Kiraly, der in derselben Reihe begraben liegt, treibende Kraft hinter der Errichtung einer evangelischen Gemeinde“, weiß Krizsanits. Ein guter Ruf begleitet den Rechtsgelehrten bis heute, da er als unermüdlicher Fürsprecher für den Eisenbahnanschluss Eisenstadts und die Errichtung der Straße über das Leithagebirge in die Geschichte des Landes einging.

Bislang kaum bekannt ist das „Covid-Marterl“ im Stadtfriedhof. Im Sog der Pandemie stiftete 2022 eine Einwohnerin der Bevölkerung einen Ort des Gedenkens an die Corona-Opfer. 1982 war der Urnenhain an der südlichen Friedhofsmauer in der Feldgasse errichtet worden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.11.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
7° / 10°
Symbol stark bewölkt
Güssing
6° / 11°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
6° / 9°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
7° / 11°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
6° / 10°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
161.754 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
111.164 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
90.687 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1421 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1397 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Burgenland
Völlig ausgebrannt
Ferienwohnung ging in Flammen auf – Großeinsatz
Gewinne Tickets!
„Sichtbar Hoch 4“ im Gasthaus Lazarus Horitschon
Turbo für Tourismus
Das „Burg Geflüster“ sprengt alle Rekorde
Krone Plus Logo
„Totenmahl-Sterben“
Wie ein Dorf-Stammtisch die Tradition retten will
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Auf den Spuren einstiger Kriegsgefangenenlager
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf