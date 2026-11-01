Historische Vergangenheit: Tief im Herzen verewigt

Tod und Trauer – unausweichlich im Leben! Im Geiste mit den geliebten Verstorbenen sind ihre Gräber zu Allerheiligen Begegnungsstätten herzbewegender Erinnerungen. Auf den Spuren der christlichen Tradition wandelt Historikerin Brigitte Krizsanits in Eisenstadt. Viele hochinteressante Rückblicke begleiten ihre Friedhofsstreifzüge. „Früher wurden die Toten in den Häusern aufgebahrt, dann mit dem Leichenzug zur letzten Ruhestätte gebracht. 1895 hat die Stadt einen Leichenwagen angekauft. Der Totengräber war angestellt, das Officiers Corps versah den Dienst als Sarg- und Fackelträger“, erklärt Krizsanits.