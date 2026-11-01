Die besondere Tasche für die besondere Flasche!

Kunst, die die eigenen Grenzen überwindet gibt es bei Christine Rechnitzer. Ihre Werke finden sich etwa auf Stoff.
Die Halbturner Künstlerin ist kreativ seit sie denken kann. Kunst gehört – natürlich -a auf Wände. Aber für Rechnitzer hört es da nicht auf. Kunst muss für sie getragen, gelebt und gefühlt werden.
Also überlegte sie was machbar sei und kam auf die Idee ihre Kunstwerke auf Stoff zu drucken – als T-Shirts in etwa oder auch auf eine „Bottle Bag“ – sprich eine kleine Baumwolltasche für Weinflaschen.
„Meine Kunst hat ihren Weg auf Stoff gefunden – und überschreitet damit ihre eigene Grenze: vom Bild zur körperlichen Erfahrung. Farben, Formen, Strukturen sind nicht mehr nur sicht-, sondern greifbar“, so Rechnitzer.
Mit besonderer Tasche ausfalleneres Geschenk
Kauft man in etwa eine Bottle Bag, um eine Weinflasche zu verschenken, hat man gleich zwei Präsente auf einmal gemacht: Den guten Tropfen und ein Kunstwerk einer regionalen Künstlerin. Übrigens sind die Sachen auch personalisierbar. Auf der Homepage der Halbturnerin – christinerechnitzer.com – findet sich ein eigener Abschnitt mit ihrer tragbaren Kunst. „Art 2 wear“ heißt er. Hier findet man vom Shirt über Hoodie bis hin zur Bottle Bag alles was das Herz begehrt. Übrigens: Die Bottle Bags gibts auch im Weinkulturhaus in Gols. Besonders praktisch, wenn man gleich ein Flascherl mitnimmt!
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