Die besondere Tasche für die besondere Flasche!

Mit besonderer Tasche ausfalleneres Geschenk

Kauft man in etwa eine Bottle Bag, um eine Weinflasche zu verschenken, hat man gleich zwei Präsente auf einmal gemacht: Den guten Tropfen und ein Kunstwerk einer regionalen Künstlerin. Übrigens sind die Sachen auch personalisierbar. Auf der Homepage der Halbturnerin – christinerechnitzer.com – findet sich ein eigener Abschnitt mit ihrer tragbaren Kunst. „Art 2 wear“ heißt er. Hier findet man vom Shirt über Hoodie bis hin zur Bottle Bag alles was das Herz begehrt. Übrigens: Die Bottle Bags gibts auch im Weinkulturhaus in Gols. Besonders praktisch, wenn man gleich ein Flascherl mitnimmt!