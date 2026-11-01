„Stirbt der Neusiedler See, stirbt die Region!“

Schon als Kind mit den Eltern am Neusiedler See machte er mit 19 Jahren den Segelschein. Vor ca. 15 Jahren kaufte er sich das erste eigene Boot. „So alarmierend wie heuer war der See aber noch nie beieinander“, erklärt der passionierte Segler. Für ihn wäre es nicht nur für Wassersportler und Tiere ein Drama, wenn der See verschwinden würde. Die gesamte Region würde laut ihm leiden. Beruflich war Ruscher bei den österreichischen Donaukraftwerken beschäftigt und schrieb sogar das Sachbuch „Donaukraftwerk Freudenau – umweltfreundliche Energie für Wien.“