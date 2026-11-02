Tragödie beim Angeln
Zweifacher Vater stirbt, weil er Möwe retten will
Ein 31-jähriger Amerikaner gab sich im US-Bundesstaat Florida Mühe, eine Möwe aus einer Angelschnur zu befreien – und verlor bei der Aktion sein Leben.
William „Stone“ Romberg brach Ende Oktober gemeinsam mit seinen Freunden in der Nähe von Panama City Beach zu einem Angelausflug auf, berichtet der US-Sender „WJHG-TV“. Als plötzlich eine Möwe in seiner Angelschnur hängen geblieben sei.
Um sie aus dem Haken zu befreien, sei der zweifache Familienvater ins Wasser gegangen. Doch das Unterfangen war schwieriger als gedacht. Der Haken wie auch der Vogel sollen sich in seiner Hand verfangen haben.
Starke Strömung
Als der 32-Jährige Richtung Ufer zurückschwimmen wollte, sei er in eine starke Strömung geraten. Immer weiter sei er aufs Meer hinausgetragen worden. Die Freunde mussten die Tragödie mitansehen: Anfangs soll noch Blickkontakt möglich gewesen sein.
In Angelschnur verwickelt
Dann habe sich Romberg immer mehr in der Angelschnur verwickelt. Bis er sich dem Bericht nach kaum noch über Wasser halten konnte. Als es den Freunden schließlich gelungen sei, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, habe es für ihn keine Rettung mehr gegeben.
Der 32-Jährige hinterlässt eine Ehefrau und zwei kleine Töchter.
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