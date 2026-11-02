„Schöner denn je“
Trump schwärmt von renoviertem „Reflecting Pool“
Wasserbecken statt Wahlkampf: Wenige Stunden vor den wichtigen US-Zwischenwahlen hat Präsident Donald Trump die verbleibende Zeit seinem Prestigeprojekt nahe dem Weißen Haus gewidmet. Er könne sich auch vorstellen, den Pool in „Trump Reflecting Pool“ umzubenennen, sagte er.
Überraschend detailliert erklärte der Republikaner, wie der „Reflecting Pool“ am Lincoln Memorial renoviert wurde. Dieser sei „schöner denn je“, wie auf einer Tafel hinter dem Präsidenten zu lesen war.
Erst im weiteren Verlauf seines Auftritts nutzte Trump die Bühne, um mit angeblichen Erfolgen zu prahlen – während viele seiner Landsleute infolge des Iran-Kriegs mit hohen Lebenshaltungskosten und Spritpreisen hadern.
Trump spricht weiter von Vandalismus – doch das wurde widerlegt
Bei seinem Auftritt behauptete er erneut, dass der Pool mutwillig beschädigt worden sei, obwohl das US-Justizministerium dies längst widerlegt hat. Trump hatte vor Monaten kostspielige Renovierungsarbeiten für das rund 600 Meter lange Wasserbecken veranlasst, dem er einen blauen Schimmer verleihen wollte. Nur wenige Tage nach dem Ende der Arbeiten färbten Algen das Wasser aber grün.
Trump führte das auf Vandalismus zurück. Eine nachträgliche Untersuchung ergab aber, dass die Schäden an der Beckenauskleidung nicht auf Vandalismus zurückzuführen waren – sondern auf gravierende Baumängel, die das beauftragte Bauunternehmen zu verantworten habe.
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