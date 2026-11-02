Trump schwärmt von renoviertem „Reflecting Pool“

Trump spricht weiter von Vandalismus – doch das wurde widerlegt

Bei seinem Auftritt behauptete er erneut, dass der Pool mutwillig beschädigt worden sei, obwohl das US-Justizministerium dies längst widerlegt hat. Trump hatte vor Monaten kostspielige Renovierungsarbeiten für das rund 600 Meter lange Wasserbecken veranlasst, dem er einen blauen Schimmer verleihen wollte. Nur wenige Tage nach dem Ende der Arbeiten färbten Algen das Wasser aber grün.