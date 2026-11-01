Wie Konsumenten zu ihrem Recht kommen

Eine zu hohe Rechnung, ein kaputtes Gerät oder ein Vertrag, aus dem man trotz gegenteiliger Zusage nicht mehr herauskommt: Wenn sich Kunden mit einem Unternehmen nicht einigen können, bleibt oft das Gefühl, wenig ausrichten zu können. Eine Klage ist vielen zu teuer oder dauert zu lange. Eine Alternative: die Verbraucherschlichtung.