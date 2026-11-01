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Tödlicher Unfall am Allerheiligen-Abend

Oberösterreich
01.11.2026 22:00
Der Unfall passierte in der Ortschaft Wildshut in St. Pantaleon im Innviertel
Der Unfall passierte in der Ortschaft Wildshut in St. Pantaleon im Innviertel(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schlimmer Unfall am Allerheiligen-Abend im Innviertel. Ein Auto hat laut ersten Informationen eine Fußgeherin erfasst und tödlich verletzt. Von weiteren Opfern ist bisher nichts bekannt, jetzt muss die Polizei den Unfallhergang rekonstruieren.

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Tödlich endete am Allerheiligen-Abend in St. Pantaleon ein Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen war gegen 18 Uhr eine Frau in der Ortschaft Wildshut von einem weißen Caddy angefahren worden. Obwohl das Rote Kreuz rasch vor Ort war, konnten weder Sanitäter noch Notarzt etwas für das Opfer tun.

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