Tödlicher Unfall am Allerheiligen-Abend

Schlimmer Unfall am Allerheiligen-Abend im Innviertel. Ein Auto hat laut ersten Informationen eine Fußgeherin erfasst und tödlich verletzt. Von weiteren Opfern ist bisher nichts bekannt, jetzt muss die Polizei den Unfallhergang rekonstruieren.
Tödlich endete am Allerheiligen-Abend in St. Pantaleon ein Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen war gegen 18 Uhr eine Frau in der Ortschaft Wildshut von einem weißen Caddy angefahren worden. Obwohl das Rote Kreuz rasch vor Ort war, konnten weder Sanitäter noch Notarzt etwas für das Opfer tun.
58. Todesopfer in OÖ im heurigen Jahr
Die Frau, deren Identität am Abend noch nicht geklärt noch nicht bekannt war, verstarb noch an der Unfallstelle. Damit sind heuer in Oberösterreich bereits 58 Personen bei Verkehrsunfällen verstorben.
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