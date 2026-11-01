Tödlicher Unfall am Allerheiligen-Abend

Tödlich endete am Allerheiligen-Abend in St. Pantaleon ein Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen war gegen 18 Uhr eine Frau in der Ortschaft Wildshut von einem weißen Caddy angefahren worden. Obwohl das Rote Kreuz rasch vor Ort war, konnten weder Sanitäter noch Notarzt etwas für das Opfer tun.