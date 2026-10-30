Brisanter Fund in Meghans Familien-Drama

Der Skandal um Thomas Markle nimmt immer größere Ausmaße an. Nachdem bereits sein Sohn schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben und die Behörden eingeschaltet hatte, soll nun auch in einem Lagerraum in Mexiko brisantes Material entdeckt worden sein. Darunter befinden sich laut einem Medienbericht offenbar auch Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Funde sollen inzwischen dem FBI gemeldet worden sein.