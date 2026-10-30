Brisanter Fund in Meghans Familien-Drama

Der Skandal um Thomas Markle nimmt immer größere Ausmaße an. Nachdem bereits sein Sohn schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben und die Behörden eingeschaltet hatte, soll nun auch in einem Lagerraum in Mexiko brisantes Material entdeckt worden sein. Darunter befinden sich laut einem Medienbericht offenbar auch Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Funde sollen inzwischen dem FBI gemeldet worden sein.
Der britischen Zeitung „Daily Mail“ zufolge wurde der rund 1,5 mal drei Meter große Lagerraum in Rosarito Beach durchsucht, nachdem Markle seine Mietzahlungen zwei Jahre lang nicht mehr geleistet hatte. Er soll den Raum bereits 2017 angemietet haben. In insgesamt 20 Kartons stießen die Reporter demnach auf zahlreiche Gegenstände.
Neben persönlichen Erinnerungsstücken, Briefen und Fotos sollen sich darunter auch Magazine mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie Bücher über Pädophilie befunden haben. Besonders brisant sind laut dem Bericht mehrere Fotografien, die junge Mädchen zeigen sollen.
Fotos zeigen auffällige Szenen
Ein Teil der Aufnahmen soll dasselbe Mädchen zeigen. Auf einem Foto posiert Markle demnach gemeinsam mit ihr auf einem Hotelbett. Weitere Bilder sollen das Mädchen im selben Zimmer in sexualisierten Nacktdarstellungen zeigen. Die „Daily Mail“ hält allerdings ausdrücklich fest, dass es keine Belege dafür gebe, dass Markle mit einer der abgebildeten Personen sexuellen Kontakt hatte.
Daneben seien weitere Nacktaufnahmen asiatischer Frauen beziehungsweise weiblicher Personen gefunden worden, von denen einige auffallend jung aussehen sollen. Auch mehr als 50 Videokassetten mit teilweise auffälligen Beschriftungen wurden laut dem Bericht entdeckt. Was sich darauf befindet, ist bislang nicht bekannt.
Auch FBI eingeschaltet
Für zusätzliche Brisanz sorgen die technischen Geräte, die sich in dem Lagerraum befunden haben sollen. Neben mehreren Digitalkameras und Computern seien auch sieben aus Computern ausgebaute Festplatten sowie vier USB-Sticks entdeckt worden. Welche Inhalte darauf gespeichert sind, ist derzeit ebenfalls unklar.
Die neuen Funde kommen nur wenige Tage, nachdem Thomas Markle Jr. schwere Vorwürfe gegen seinen Vater öffentlich gemacht hatte. Er erklärte, in dessen Kisten auf den Philippinen Hunderte, möglicherweise sogar Tausende Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt zu haben. Daraufhin habe er die Polizei und das FBI eingeschaltet. Die Behörden ermitteln, Thomas Markle Sr. bestreitet die Vorwürfe.
Zu den nun von der „Daily Mail“ erhobenen Vorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert. Der Vater von Herzogin Meghan lebt mittlerweile in einer Rehabilitationseinrichtung in Florida. Dort erholt er sich von der Amputation seines linken Beins und muss das Gehen wieder lernen.
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