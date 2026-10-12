Selma Blair tobte und biss Flugbegleiter

US-Medien zufolge schlug Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Zudem habe sie versucht, eine Tür zu öffnen. Beide berichteten demnach von Verletzungen, einer wurde im Krankenhaus untersucht. Der Vorfall wird nun überprüft.

„Gesundheitlicher Notfall“ an Bord

Blair habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es später von ihrem Management. „Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.“ Die Schauspielerin, die mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.