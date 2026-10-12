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Festnahme nach Landung

Selma Blair tobte und biss Flugbegleiter

Society International
12.10.2026 23:11
US-Medien zufolge schlug Selma Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen ...
US-Medien zufolge schlug Selma Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren.(Bild: AP/Chris Pizzello)
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Von krone.at

Die US-Schauspielerin Selma Blair ist am Sonntag in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden und hat mehrere Flugbegleiter verletzt. Nach der Landung wurde die 54-Jährige vorübergehend verhaftet.

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US-Medien zufolge schlug Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Zudem habe sie versucht, eine Tür zu öffnen. Beide berichteten demnach von Verletzungen, einer wurde im Krankenhaus untersucht. Der Vorfall wird nun überprüft.

„Gesundheitlicher Notfall“ an Bord
Blair habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es später von ihrem Management. „Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.“ Die Schauspielerin, die mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Bewegungsstörung mit plötzlichen Muskelkontraktionen
Bereits 2016 war Blair bei einem Flug ausfallend geworden, danach entschuldigte sich danach. Ihre Krankheit geht häufig mit einer plötzlich auftretenden Dystonie (eine Bewegungsstörung mit unfreiwilligen Muskelkontraktionen) einher. Vor allem während Reisen, wenn sie nervös oder gestresst ist, kommt es dazu, wie die Schauspielerin vor einem Jahr während einer Reisemesse in New York erklärte. 

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Deshalb versucht sie mit möglichst wenig Gepäck zu reisen und hat als emotionale Unterstützung immer ihren Servicehund „Scout“ mit dabei. Dennoch passiert es, dass „sich plötzlich meine Muskeln wie bei einer Zerebralparese versteifen, ich plötzlich nichts mehr sehen kann oder sogar ohnmächtig werde“, so Blair weiter.

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