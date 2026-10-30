Trumps Flügel stutzen | Lahme Ente

Trumps Flügel stutzen. Eine historische Wahl? Man muss vorsichtig sein, mit solchen Superlativen. Die US-Midterms am kommenden Dienstag zur Halbzeit der zweiten Trump-Präsidentschaftsära haben einiges Potenzial. Was sie sicher sind: eine der teuersten Wahlen, die es je gab. Wieder eine US-Wahl, bei der gewinnt, wer besser mobilisieren kann. Wie „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz weiß: Es wurden Rekordsummen verpulvert, einmal mehr schoss Elon Musk den Vogel ab mit einer Rekordspende von 369 Millionen Dollar – zuletzt waren es 270 Millionen gewesen. Seinitz heute in der „Krone“: „Dass das große Geld die Politik bestimmt, war noch nie so treffend.“ Was Seinitz auch glaubt: „Die Umfragen haben Trump immer unterschätzt. Diesmal hat Trump die Wähler unterschätzt.“ Denn mit seinem Ego-Trip könnte er den Kandidaten seiner republikanischen Partei mehr geschadet als geholfen haben. Nicht unrealistisch, dass die Wähler Trump gehörig die Flügel stutzen.
Lahme Ente. Möglich auch, dass die US-amerikanischen Wähler Donald Trump gleich doppelt bestrafen und den oppositionellen Demokraten nicht nur die erwartete Mehrheit im Repräsentantenhaus verschaffen, sondern möglicherweise sogar im Senat. Dort steht es Spitz auf Knopf. Die Demokraten müssten vier von den sieben „wackeligen“ Senatssitzen gewinnen, die zur Wahl stehen. Gelingt ihnen das, dann würde die demokratische Mehrheit alle Kongressausschüsse leiten, Untersuchungen über Trumps Amtsführung einleiten, alle Notstandsverordnungen und Strafzölle einem Kongressvotum unterwerfen und möglicherweise ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Wenn ein US-Präsident beide Häuser des Kongresses verliert, dann sind ihm nicht nur die Flügel gestutzt, dann gilt er überhaupt als „lahme Ente“. Aber was wir bei Trump auch gelernt haben: Er schafft es immer wieder abzuheben.
Kommen Sie gut durch den Samstag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.