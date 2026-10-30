Trumps Flügel stutzen | Lahme Ente

Trumps Flügel stutzen. Eine historische Wahl? Man muss vorsichtig sein, mit solchen Superlativen. Die US-Midterms am kommenden Dienstag zur Halbzeit der zweiten Trump-Präsidentschaftsära haben einiges Potenzial. Was sie sicher sind: eine der teuersten Wahlen, die es je gab. Wieder eine US-Wahl, bei der gewinnt, wer besser mobilisieren kann. Wie „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz weiß: Es wurden Rekordsummen verpulvert, einmal mehr schoss Elon Musk den Vogel ab mit einer Rekordspende von 369 Millionen Dollar – zuletzt waren es 270 Millionen gewesen. Seinitz heute in der „Krone“: „Dass das große Geld die Politik bestimmt, war noch nie so treffend.“ Was Seinitz auch glaubt: „Die Umfragen haben Trump immer unterschätzt. Diesmal hat Trump die Wähler unterschätzt.“ Denn mit seinem Ego-Trip könnte er den Kandidaten seiner republikanischen Partei mehr geschadet als geholfen haben. Nicht unrealistisch, dass die Wähler Trump gehörig die Flügel stutzen.