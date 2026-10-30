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Trumps Flügel stutzen | Lahme Ente

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(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Trumps Flügel stutzen. Eine historische Wahl? Man muss vorsichtig sein, mit solchen Superlativen. Die US-Midterms am kommenden Dienstag zur Halbzeit der zweiten Trump-Präsidentschaftsära haben einiges Potenzial. Was sie sicher sind: eine der teuersten Wahlen, die es je gab. Wieder eine US-Wahl, bei der gewinnt, wer besser mobilisieren kann. Wie „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz weiß: Es wurden Rekordsummen verpulvert, einmal mehr schoss Elon Musk den Vogel ab mit einer Rekordspende von 369 Millionen Dollar – zuletzt waren es 270 Millionen gewesen. Seinitz heute in der „Krone“: „Dass das große Geld die Politik bestimmt, war noch nie so treffend.“ Was Seinitz auch glaubt: „Die Umfragen haben Trump immer unterschätzt. Diesmal hat Trump die Wähler unterschätzt.“ Denn mit seinem Ego-Trip könnte er den Kandidaten seiner republikanischen Partei mehr geschadet als geholfen haben. Nicht unrealistisch, dass die Wähler Trump gehörig die Flügel stutzen.

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Lahme Ente. Möglich auch, dass die US-amerikanischen Wähler Donald Trump gleich doppelt bestrafen und den oppositionellen Demokraten nicht nur die erwartete Mehrheit im Repräsentantenhaus verschaffen, sondern möglicherweise sogar im Senat. Dort steht es Spitz auf Knopf. Die Demokraten müssten vier von den sieben „wackeligen“ Senatssitzen gewinnen, die zur Wahl stehen. Gelingt ihnen das, dann würde die demokratische Mehrheit alle Kongressausschüsse leiten, Untersuchungen über Trumps Amtsführung einleiten, alle Notstandsverordnungen und Strafzölle einem Kongressvotum unterwerfen und möglicherweise ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Wenn ein US-Präsident beide Häuser des Kongresses verliert, dann sind ihm nicht nur die Flügel gestutzt, dann gilt er überhaupt als „lahme Ente“. Aber was wir bei Trump auch gelernt haben: Er schafft es immer wieder abzuheben.

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