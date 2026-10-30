Für 24.000 Euro! Paar macht Haus zu Horrorwelt

Spuk auch bei uns

Übrigens gibt es solche Grusel-Häuser auch in Österreich. In Rax (Burgenland) zum Beispiel beherbergt Alexander Hirczy zu Halloween bis zu sechs Meter hohe Monster-Figuren auf seinem Grundstück. Bei den Österreichern beliebt war im Vorjahr das Horrorhaus in Traiskirchen, an drei Tagen kamen mehr als 6000 Gäste. Heuer öffnet Familie Geyer die Pforten aber zum letzten Mal.