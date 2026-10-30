Tränen bei Kindern
Für 24.000 Euro! Paar macht Haus zu Horrorwelt
Zombies, Skelette, Hexen – im Haus von Karen und Darren ist es so richtig gruselig! Das Paar aus Großbritannien hat ihr Grundstück für fast 24.000 (!) Euro in eine Halloween-Horrorwelt verwandelt, die schon Kinder zum Weinen gebracht hat.
Bis vor ein paar Jahren waren Darren Mackenzie und Karen Pearce nicht einmal große Halloween-Fans, doch inzwischen kann es ihnen nicht gruselig genug sein – so gruselig, dass so manches Kind schon in Tränen ausgebrochen ist. „Diesmal habe ich es ein bisschen übertrieben“, gibt Mackenzie (56) gegenüber der „Sun“ zu.
Extrem hoher Aufwand
Sechs Wochen hat es gedauert, bis das Grundstück im britischen Birmingham für Halloween geschmückt war – unter anderem mit einem dreieinhalb Meter hohen Skelett und 50 beweglichen Figuren. Das haben sich der Betreiber eines Gartencenters und die Floristin ordentlich etwas kosten lassen: Umgerechnet haben sie sage und schreibe knapp 24.000 Euro für die aufwendige Deko ausgegeben.
Bei einem Rundgang können sich Besucher die Deko anschauen – und ein bisschen gruseln. „Wir haben auch kostümierte Mitarbeiter, die sich verstecken, um die Besucher zu überraschen“, erzählt Pearce. Und das kommt offenbar gut an bei den Briten. „Am Samstag hatten wir mehr als 700 Besucher und am Abend zuvor etwa 400 bis 500“, meint die 54-Jährige.
Zu gruselig?
Für so manche Kinder sind die Clowns, Werwölfe und Gespenster allerdings etwas zu gruselig. „Wir hatten schon Kinder, die in Tränen ausgebrochen sind“, gibt die Floristin zu. „Ich stehe am Eingang und kann die Kinder drinnen schreien hören, aber das gehört alles zum Spaß dazu.“
Umgerechnet rund 1200 Euro haben Mackenzie und Pearce mit ihrem Horrorhaus schon eingenommen. Das Geld geht an eine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit und Suizidprävention.
Spuk auch bei uns
Übrigens gibt es solche Grusel-Häuser auch in Österreich. In Rax (Burgenland) zum Beispiel beherbergt Alexander Hirczy zu Halloween bis zu sechs Meter hohe Monster-Figuren auf seinem Grundstück. Bei den Österreichern beliebt war im Vorjahr das Horrorhaus in Traiskirchen, an drei Tagen kamen mehr als 6000 Gäste. Heuer öffnet Familie Geyer die Pforten aber zum letzten Mal.
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