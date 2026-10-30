Biodiversität in Gefahr: Staaten finden Kompromiss

Bei der 17. Konferenz zur Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) in der armenischen Hauptstadt Jerewan ging es um Maßnahmen gegen den rasanten Verlust der Artenvielfalt. Dieser ist nicht nur eine Bedrohung für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern spielt auch für den Klimaschutz eine wichtige Rolle.