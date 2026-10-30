89-Jährige wurde erst nach fünf Stunden gefunden

Bis „Eyko“ – ein Magyar-Viszla-Rüde – den richtigen Riecher bewies und ihre Fährte aufnahm. Er leitete seine Hundeführerin Michaela Lesjak und die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zur 89-Jährigen. „Sie war unterkühlt, hatte ein paar Kratzer und blaue Flecken. Aber sonst ging es ihr den Umständen entsprechend gut“, berichten die Retter. Eine Ärztin der Rettungshundestaffel versorgte die Dame und übergab sie dann der Rettung. Mittlerweile befindet sich die 89-Jährige wieder im Seniorenheim und kann sich von ihrem Schrecken erholen.