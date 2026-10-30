Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturz bei „Wanderung“

89-Jährige wurde erst nach fünf Stunden gefunden

Kärnten
30.10.2026 22:23
Die 89-Jährige wurde untergekühlt gefunden.
Die 89-Jährige wurde untergekühlt gefunden.(Bild: Rettungshundestaffel Samariterbund)
Porträt von Klaus Loibnegger
Porträt von Felix Justich
Von Klaus Loibnegger und Felix Justich

Am Freitagnachmittag war eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims bei Affritz plötzlich nicht mehr zu finden. Daraufhin startete eine großangelegte Suchaktion. Letztlich hatte der Magyar-Viszla-Rüde „Eyko“ den richtigen Riecher und fand die Frau.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Offenbar wollte eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims bei Affritz das schöne Herbstwetter nutzen und begab sich auf eine „Wanderung“ mit ihrem Rollator – doch ohne Bescheid zu geben. Bald fiel dem Heimpersonal auf, dass die rüstige Dame nicht anwesend war und eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet.

Daran waren mehrere Streifen, der Polizeihelikopter und die Rettungshundestaffel des Samariterbunds beteiligt. Zum Glück, denn die 89-Jährige war bei ihrem Ausflug gegen 16 Uhr zu Sturz gekommen und schaffte es nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen und den Heimweg anzutreten. Und so lag sie stundenlang da und schrie um Hilfe.

Michaela Lesjak mit „Eyko“, einem Magyar-Viszla-Rüden
Michaela Lesjak mit „Eyko“, einem Magyar-Viszla-Rüden(Bild: Rettungshundestaffel Samariterbund)
Die 89-Jährige wurde der Rettung übergeben.
Die 89-Jährige wurde der Rettung übergeben.(Bild: Rettungshundestaffel Samariterbund)

Bis „Eyko“ – ein Magyar-Viszla-Rüde – den richtigen Riecher bewies und ihre Fährte aufnahm. Er leitete seine Hundeführerin Michaela Lesjak und die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zur 89-Jährigen. „Sie war unterkühlt, hatte ein paar Kratzer und blaue Flecken. Aber sonst ging es ihr den Umständen entsprechend gut“, berichten die Retter. Eine Ärztin der Rettungshundestaffel versorgte die Dame und übergab sie dann der Rettung. Mittlerweile befindet sich die 89-Jährige wieder im Seniorenheim und kann sich von ihrem Schrecken erholen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
30.10.2026 22:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
113.276 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
103.653 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Royals
Prinzessin Amalia stahl bei Gala-Dinner allen Show
86.365 mal gelesen
Kronprinzessin Amalia begeisterte beim Dinner mit dem Staatsrat in Den Haag im limettengrünen ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1468 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Kärnten
Sturz bei „Wanderung“
89-Jährige wurde erst nach fünf Stunden gefunden
Bis Samstag im Atrio
Villachs Einkaufstempel wird zur Wintersportarena
Krone Plus Logo
Strom wird noch teurer
Wirtschaft tobt: „Netzkosten sind Standortskandal“
Drei Meter tiefe Grube
Tierischer Einsatz: Kuh wurde unverletzt gerettet
Brauch an Halloween
Polizei warnt vor Übermut bei Süßigkeiten-Jagd
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf