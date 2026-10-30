89-Jährige wurde erst nach fünf Stunden gefunden

Am Freitagnachmittag war eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims bei Affritz plötzlich nicht mehr zu finden. Daraufhin startete eine großangelegte Suchaktion. Letztlich hatte der Magyar-Viszla-Rüde „Eyko“ den richtigen Riecher und fand die Frau.
Offenbar wollte eine 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims bei Affritz das schöne Herbstwetter nutzen und begab sich auf eine „Wanderung“ mit ihrem Rollator – doch ohne Bescheid zu geben. Bald fiel dem Heimpersonal auf, dass die rüstige Dame nicht anwesend war und eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet.
Daran waren mehrere Streifen, der Polizeihelikopter und die Rettungshundestaffel des Samariterbunds beteiligt. Zum Glück, denn die 89-Jährige war bei ihrem Ausflug gegen 16 Uhr zu Sturz gekommen und schaffte es nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen und den Heimweg anzutreten. Und so lag sie stundenlang da und schrie um Hilfe.
Bis „Eyko“ – ein Magyar-Viszla-Rüde – den richtigen Riecher bewies und ihre Fährte aufnahm. Er leitete seine Hundeführerin Michaela Lesjak und die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zur 89-Jährigen. „Sie war unterkühlt, hatte ein paar Kratzer und blaue Flecken. Aber sonst ging es ihr den Umständen entsprechend gut“, berichten die Retter. Eine Ärztin der Rettungshundestaffel versorgte die Dame und übergab sie dann der Rettung. Mittlerweile befindet sich die 89-Jährige wieder im Seniorenheim und kann sich von ihrem Schrecken erholen.
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