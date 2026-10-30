Austria Salzburg nach 3:0 gegen Amstetten Vierter!

Gebauer mit Doppelpack

Christian Gebauer brachte die Austria aus Salzburg mit einem Doppelpack vor der Pause auf die Siegerstraße (9., 45.+1/Elfer) und hält in der Liga bereits bei sieben Saisontoren. Tamar Crnkic sorgte aus einem Gegenstoß für die Vorentscheidung (55.). Die Violetten landeten den dritten Sieg in den jüngsten vier Partien.