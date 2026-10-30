Austria Salzburg nach 3:0 gegen Amstetten Vierter!

Austria Salzburg ist in der 2. Liga vorübergehend auf Rang 4 vorgestoßen!
Die Salzburger zogen am Freitag zum Auftakt der 11. Runde mit einem 3:0 (2:0) gegen den SKU Amstetten an den Niederösterreichern vorbei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Blau-Weiß Linz, der erst am Samstag (17 Uhr) im Schlager beim punktegleichen Aufstiegsrivalen Vienna gastiert, beträgt bei einem Spiel mehr sechs Punkte. Der SKN St. Pölten besiegte Hertha Wels 2:1 (2:0).
Gebauer mit Doppelpack
Christian Gebauer brachte die Austria aus Salzburg mit einem Doppelpack vor der Pause auf die Siegerstraße (9., 45.+1/Elfer) und hält in der Liga bereits bei sieben Saisontoren. Tamar Crnkic sorgte aus einem Gegenstoß für die Vorentscheidung (55.). Die Violetten landeten den dritten Sieg in den jüngsten vier Partien.
St. Pölten beendete seine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg dank Toren von El Hadj Mane (7.) und Marek Kolodziejczyk (23.) und schob sich vorerst auf Rang 7. Yasin Mankan gelang für die Welser per Volley nach einem Corner nur noch der Anschlusstreffer (71.). Der Cup-Viertelfinalist liegt damit weiter nur auf dem 14. Tabellenplatz.
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