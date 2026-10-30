Glück für Lenkerin bei Absturz von Gletscherstraße

Das hätte auch schlimmer enden können: Beim Absturz von der Kaunertaler Gletscherstraße kam eine junge Lenkerin am Freitag offenbar glimpflich davon.
Die 21-jährige Deutsche lenkte gegen 7.15 Uhr einen Pkw auf der Kaunertaler Gletscherstraße taleinwärts in Richtung Gletscherschigebiet. Im Bereich der Bushaltestelle „Krumpgampen“ kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte ca. zehn Meter in das darunterliegende Bachbett ab.
Selbst aus Auto geklettert
Die Unfalllenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig mit nur leichten Verletzungen verlassen. Die 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden und es wurde ein Teil der Straßenleiteinrichtung beschädigt.
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