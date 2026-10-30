Glück für Lenkerin bei Absturz von Gletscherstraße

Die 21-jährige Deutsche lenkte gegen 7.15 Uhr einen Pkw auf der Kaunertaler Gletscherstraße taleinwärts in Richtung Gletscherschigebiet. Im Bereich der Bushaltestelle „Krumpgampen“ kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte ca. zehn Meter in das darunterliegende Bachbett ab.