Lenkerin bei Frontalkollision mit Lkw verletzt

Am Freitagnachmittag kollidierte eine Lenkerin aus ungeklärter Ursache in der Südoststeiermark mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto wurde demoliert – die Fahrerin unbestimmten Grades verletzt.
„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ lautete die Alarmierung, die am Freitag um 15.29 Uhr bei den Feuerwehren Aschau am Ottersbach und St. Stefan im Rosental einging. Einsatzort war die L212 (Höllgrundstraße) in Aschau am Ottersbach.
Die Lenkerin eines Pkw geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Lkw. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Lenkerin glücklicherweise bereits außerhalb des Fahrzeugs. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Sie befreiten die Fahrbahn von Fahrzeugtrümmern und banden die ausgetretenen Betriebsmittel. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Einsatz standen 36 Kameraden mit sechs Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz, die Polizei und der Straßenerhaltungsdienst.
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