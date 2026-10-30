Lenkerin bei Frontalkollision mit Lkw verletzt

Die Lenkerin eines Pkw geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Lkw. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Lenkerin glücklicherweise bereits außerhalb des Fahrzeugs. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.