Nach Überfall: Weiter Suche nach Räuber mit Helm

Nach dem Überfall auf eine Trafik in Salzburg-Mayrwies läuft die Suche nach dem Räuber weiter auf Hochtouren. Er hatte mit einem Moped die Flucht ergriffen. Wer kennt ihn? Die Polizei bittet um Hinweise.
Vor rund zwei Wochen, am 13. Oktober, überfiel ein Mann – maskiert mit einem weißen Motorradhelm und bewaffnet mit einem Messer – die Trafik in Mayrwies.
Eine mutige Mitarbeiterin weigerte sich, dem Täter Geld auszuhändigen und konnte ihn lauthals schreiend in die Flucht schlagen.
Nach wie vor wird der Räuber gesucht, betont die Polizei: Der Gesuchte ist schlank, zwischen 20 und 30 Jahre alt.
Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung – unter: 059133 50 3333.
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