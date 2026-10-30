Chinas geheimer Raumgleiter wagte sich aus Deckung

Ähnelt US-Raumgleiter X-37B

Optisch erinnert das chinesische Fluggerät stark an den amerikanischen Raumgleiter X-37B der US Space Force. Beide verfügen über Flügel, einen Laderaum und ein Hitzeschild. Der chinesische Gleiter besitzt zudem ein am Heck angebrachtes Servicemodul mit Solarpaneelen zur Energieversorgung. Wie sein US-Pendant wird er mit einer herkömmlichen Rakete ins All gebracht, bewegt sich dort eigenständig und kann am Ende seiner Mission autonom auf einer Landebahn landen. Anschließend kann er für einen weiteren Flug aufbereitet werden.