Meister Graz feiert 3:1-Sieg gegen den KAC

Der amtierende Eishockey-Meister Graz99ers hat Rekordchampion KAC zum Auftakt der 17. ICE-Runde in die Schranken gewiesen!
Die Grazer gewannen am Freitagabend daheim im ausverkauften Bunker vor mehr als 4100 Zuschauern mit 3:1 und schlossen nach Punkten (27) zu den Klagenfurtern auf. Niederlagen setzte es unterdessen für die Vienna Capitals, Red Bull Salzburg und Tabellenführer HCB Südtirol. Auch die Pioneers Vorarlberg bleiben ohne Erfolgserlebnis.
Conley mit einem Doppelpack
Nach einem torlosen ersten Drittel im Packderby brachte Josh Currie die Grazer Gastgeber durch einen Powerplay-Treffer in Front (36.). Im Schlussabschnitt sorgte Kevin Conley mit einem Doppelpack binnen 90 Sekunden (47./PP, 49.) für die Vorentscheidung. Den Ehrentreffer der Kärntner erzielte Tobias Sablattnig (55.), die Schlussoffensive der Gäste kam zu spät. Für den KAC war es die zweite Niederlage in Folge. Den Steirern wiederum gelang die Revanche für die 2:6-Niederlage im ersten Saisonduell mit den „Rotjacken“.
Nach zuletzt vier Siegen ging Salzburg in Bruneck als Verlierer vom Eis – bei den Pustertaler Wölfen unterlagen die Bullen 1:3 und bleiben mit 25 Punkten auf Rang sieben. Die Italiener schoben sich mit ihrem fünften Erfolg in Serie und nun 29 Zählern auf Position vier. Die Capitals unterlagen bei Olimpija Ljubljana ebenfalls 1:3, ein Treffer von Sam Antonitsch war für die Wiener in der slowenischen Hauptstadt zu wenig. Bozen verlor in Szekesfehervar 2:3 nach Verlängerung, sammelte aber einen Zähler ein und hält an der Spitze bei 37 Punkten vor Linz (36). Am anderen Ende bleiben die weiter sieglosen Pioneers nach einer 3:7-Pleite beim HC Milano bei nur einem Punkt. Die Partie war nach dem ersten Drittel (0:4) entschieden.
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