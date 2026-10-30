Meister Graz feiert 3:1-Sieg gegen den KAC

Nach zuletzt vier Siegen ging Salzburg in Bruneck als Verlierer vom Eis – bei den Pustertaler Wölfen unterlagen die Bullen 1:3 und bleiben mit 25 Punkten auf Rang sieben. Die Italiener schoben sich mit ihrem fünften Erfolg in Serie und nun 29 Zählern auf Position vier. Die Capitals unterlagen bei Olimpija Ljubljana ebenfalls 1:3, ein Treffer von Sam Antonitsch war für die Wiener in der slowenischen Hauptstadt zu wenig. Bozen verlor in Szekesfehervar 2:3 nach Verlängerung, sammelte aber einen Zähler ein und hält an der Spitze bei 37 Punkten vor Linz (36). Am anderen Ende bleiben die weiter sieglosen Pioneers nach einer 3:7-Pleite beim HC Milano bei nur einem Punkt. Die Partie war nach dem ersten Drittel (0:4) entschieden.