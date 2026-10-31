Personalabbau wie in Holland

Man stelle sich die Situation in Österreich vor, wenn ein Personalabbau um 16 Prozent im öffentlichen Dienst angekündigt würde. Die Gewerkschaftsfunktionäre würden hyperventilieren, die Protestwelle wäre gewaltig. Nicht so in den Niederlanden. Wenn dort etwas aus dem Lot gerät, muss eben korrigiert werden …