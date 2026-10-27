Mit einer kostbaren Geige zum magischen Starabend

Star-Philosoph sprach über Robert Musil

Unter den Gästen in der ersten Reihe saß auch SPÖ-Rebell Georg Dornauer, auch Olympiasiegerin Lara Vadlau war dabei. Philosoph David Precht hat über 20 Bücher herausgegeben. Er sprach über die KI und die Perspektive, die sich verändert. „Ich bin jetzt 61, der Zeithorizont nach hinten verschwindet, nach vorn wird er kleiner.“ An dem Tag, an dem sein Buch „Auserzählt“ erschien, starb sein Vater im Alter von 93 Jahren. „Er schrieb als Industriedesigner sein ganzes Leben, aber veröffentlich hat er nie etwas. Er tat es für sich.“ Precht bewundert auch Schriftsteller Robert Musil. „Der Klagenfurter war der wichtigste Schriftsteller seiner Zeit, wird sogar in seiner Heimatstadt Klagenfurt unterschätzt.“