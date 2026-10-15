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Après-Ski-Party

DJ Ötzi holte die Berge Österreichs nach Köln

Adabei Österreich
15.10.2026 20:00
DJ Ötzi mit seiner „Mountain Mania“ in der Kölner Lanxess Arena.
DJ Ötzi mit seiner „Mountain Mania“ in der Kölner Lanxess Arena.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Unser Charts-Star, der „Anton aus Tirol“ feierte mit einer ganzen Abordnung heimischer Hit-Garanten die größte Après-Ski-Party außerhalb der Alpen und heizte einer ganzen Arena damit ein.  

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Normalerweise ist die Gegend rund um diesen Teil Deutschlands nicht gerade für ihre Bergspitzen bekannt. Kein Wunder eigentlich, ist doch die höchste Erhebung der Stadt Köln der Monte Troodelöh mit 118 Metern. Doch genau dort, in der Rhein-Metropole, holte Charts-Star DJ Ötzi (55) alpines Feeling pur in die Lanxess Arena mit ihren 20.000 Plätzen. Die „Mountain Mania“ war wieder einmal ein Magnet.

Draufgänger & Co. auch dabei
Freilich lockte das auch viele teilnehmende Künstlern an. Denn Ötzi alias Gerry Friedle lockte mit Stimmungsmachern auch aus Österreich. Matty Valentino und die Draufgänger bewiesen einmal mehr, dass es vor allem wir sind, die wissen, wie man den anstehenden Winter zu begrüßen, aber vor allem auch zu feiern hat.

Die Draufgänger reisten aus der Steiermark für die Party an.
Die Draufgänger reisten aus der Steiermark für die Party an.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Après-Ski-Star Matty Valentino („Hurra die Gams“) heizte mit seinen Hits ein.
Après-Ski-Star Matty Valentino („Hurra die Gams“) heizte mit seinen Hits ein.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Für Friedle geht’s dieser Tage überhaupt heiß her, denn schon ab heute ist er wieder in Dortmund unterwegs, wo er an der Seite vieler weiterer Stars bei Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ auftreten wird.

Viele Pausen gönnt er sich nicht, doch seine Triebfeder ist, wie er „Krone“ sagte, dass jemand, der Positives ausstrahlt, auch Positives erhält: „Sei ehrlich zu dir selber und dann kann und wird dir viel Gutes passieren.“

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