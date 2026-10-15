DJ Ötzi holte die Berge Österreichs nach Köln

Draufgänger & Co. auch dabei

Freilich lockte das auch viele teilnehmende Künstlern an. Denn Ötzi alias Gerry Friedle lockte mit Stimmungsmachern auch aus Österreich. Matty Valentino und die Draufgänger bewiesen einmal mehr, dass es vor allem wir sind, die wissen, wie man den anstehenden Winter zu begrüßen, aber vor allem auch zu feiern hat.