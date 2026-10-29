Gelbwesten-Bewegung kündigt „dritten Akt“ an

Diese wurden vor der Nationalversammlung sowie vor sämtlichen Rathäusern angekündigt. Bereits am Freitag will die Gelbwesten-Bewegung unter anderem vor Abgeordnetenbüros mit Töpfen und Pfannen lautstark auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Die Massenproteste am Samstag würden die Gefahr neuer „städtischer Gewalt“ bergen, sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez. Die Sicherheitsbehörden hätten in den sozialen Netzwerken zahlreiche Aufrufe zu Demonstrationen und zu Versammlungen unter dem Vorwand des Halloween-Festes ausgemacht. Das Risiko von Ausschreitungen sei vom frühen Abend bis spät in die Nacht hoch.