A Heist Straight Out of a Movie
How a Viennese Man Outwitted the Scammers
Viennese real estate trustee Erich Podstatny (58) narrowly escaped becoming a victim of rip-deal scammers. Together with the police, he put a stop to the criminals’ schemes.
Erich Podstatny has plenty to smile about as he meets with the “Krone” at the Vienna State Police Headquarters. No wonder—just a few weeks ago, he decided to do the right thing. “Civic courage has unfortunately fallen by the wayside in society, which I find a shame. I decided to take action,” he says with a grin. Podstatny knows a thing or two about business—he’s been a real estate trustee for 30 years and manages, among other properties, Plankenstein Castle in Lower Austria. As a real estate trustee, you come across strange things time and again, says Podstatny. But he’ll never forget what happened to him in August.
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