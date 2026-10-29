19-Jähriger stürzt fünf Meter in die Tiefe

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es in Osttirol gekommen. Ein junger Arbeiter stürzte aus einer Höhe von fünf Metern in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
Der 19-jährige Arbeiter war am Donnerstagvormittag gerade auf einer Baustelle in Debant beschäftigt. Plötzlich passierte der schwere Unfall. Der junge Mann befand sich auf einem Baugerüst und stürzte aus einer Höhe von etwa fünf Metern in die Tiefe. Wie die Polizei bekannt gab, prallte er auf einen Erd- bzw. Schotterboden auf. Dabei wurde der junge Mann aus Österreich schwer verletzt.
Seine Kollegen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.
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