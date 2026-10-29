19-Jähriger stürzt fünf Meter in die Tiefe

Der 19-jährige Arbeiter war am Donnerstagvormittag gerade auf einer Baustelle in Debant beschäftigt. Plötzlich passierte der schwere Unfall. Der junge Mann befand sich auf einem Baugerüst und stürzte aus einer Höhe von etwa fünf Metern in die Tiefe. Wie die Polizei bekannt gab, prallte er auf einen Erd- bzw. Schotterboden auf. Dabei wurde der junge Mann aus Österreich schwer verletzt.