Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

klagenfurter ensemble

„Las Weinberge“ – feministische Anamnese

Kärnten
29.10.2026 20:00
Schauspielerin Clara Diemling und Regisseurin Anja M. Wohlfahrt.
Schauspielerin Clara Diemling und Regisseurin Anja M. Wohlfahrt.(Bild: Dellacher)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Was passiert, wenn eine Autorin auf medizinische Rehabilitation geschickt wird? Sie zieht aus eigenen Erfahrungen ein kritisch-feministisches Stück! Nun wird „Las Weinberge“ von Effe U. Knust als Auftragswerk des klagenfurter ensembles (ke) uraufgeführt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn Krankheit nicht mehr als Ausnahmezustand erscheint, sondern als gesellschaftliche Zustandsbeschreibung, ist nicht nur etwas faul im Staate Dänemark, sondern wir sind im Heute angelangt – in einer Zeit, die am Jugend- und Selbstoptimierungswahn krankt, während die Welt immer höheres Fieber hat und gesellschaftliche Systeme zunehmend ins leistungsorientierte Burnout rutschen.

Wer ist krank? Wer ist gesund?
Ausgehend von Alexandre Dumas’ „Kameliendame“, Thomas Manns „Zauberberg“ und Christine Lavants „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“ hat Knust autobiografische Reha-Erfahrungen mit literarischen Krankheitsnarrativen verwoben und diese kritisch-feministisch durchleuchtet – immer die Fragestellung im Kopf: „Wer ist krank, wer gilt als gesund und wer entscheidet das überhaupt?“

Die Antwort darauf ist ein intensives Kammerspiel, das die lungenkranke Jazmin auf Reha bei ihren Spaziergängen durch die Weinberge begleitet und daran gesellschaftliche Normierung ebenso festmacht wie Leistungsdruck, weibliche Selbstbestimmung und „die fragile Grenze zwischen Fürsorge und Kontrolle.“

Bereits die vierte Zusammenarbeit
Als Produktion des klagenfurter ensembles (in Koproduktion mit dem Grazer Theater Lend ) haben sich die Kärntner Regisseurin Anja M. Wohlfahrt und die in Wien lebende Autorin und Dramatikerin Effe U. Knust für ihre vierte Zusammenarbeit erneut an den Tisch gesetzt, „gemeinsam intensiv an der Endfassung gearbeitet und parallel dazu eine kleine Ausstellung mit verschiedenen Textfassungen konzipiert.“

In der Rolle der Jazmin ist Clara Diemling zu sehen, die heuer beim ke bereits für die Ernst-Jandl-Revue „kunstschmutzen“ auf der Bühne im Theater Halle 11 gestanden ist. Hier nun tritt der theatererfahrene Komponist und Kontrabassist Stefan Gferrer live mit seinen feinnervigen Eigenkompositionen in einen Dialog mit den textintensiven Reflexionen der Protagonistin. ke-Uraufführung ist am 4. November (20 Uhr), Karten telefonisch unter der Nummer: 0463/310 300.

ke-Uraufführung ist am 4. November, Karten unter : 0463/310 300. Irina Lino

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
29.10.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.048 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.640 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
90.083 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1424 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Kärnten
Gegen Österreich-Trend
Neuer Preisschock für die Kärntner Stromkunden
klagenfurter ensemble
„Las Weinberge“ – feministische Anamnese
Sport Tv Logo
Konstante Vorsaison
ÖSV-Ass über Shiffrin: „Müssen lästig bleiben!“
Krone Plus Logo
Nach „Krone“-Bericht
Desolate Kreuze auf Bergen sorgen für Empörung
Von einem Baugerüst
19-Jähriger stürzt fünf Meter in die Tiefe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf