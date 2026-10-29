„Las Weinberge“ – feministische Anamnese

In der Rolle der Jazmin ist Clara Diemling zu sehen, die heuer beim ke bereits für die Ernst-Jandl-Revue „kunstschmutzen“ auf der Bühne im Theater Halle 11 gestanden ist. Hier nun tritt der theatererfahrene Komponist und Kontrabassist Stefan Gferrer live mit seinen feinnervigen Eigenkompositionen in einen Dialog mit den textintensiven Reflexionen der Protagonistin. ke-Uraufführung ist am 4. November (20 Uhr), Karten telefonisch unter der Nummer: 0463/310 300.