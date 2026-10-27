So gefährlich sind „Dampf“-Zigaretten wirklich

Die Untersuchung wurde von Lea Strohm vom Universitätsklinikum Mainz geleitet. „Tabakerhitzer (...), die den Tabak erhitzen, statt ihn zu verbrennen, werden oft als weniger schädliche Alternative zu herkömmlichen Zigaretten vermarktet“, erklärte sie laut Europäischer Gesellschaft für Kardiologie (ESC).