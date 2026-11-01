„Zur Zielscheibe erklärt“: Disput um Bayern-Profi

Der ehemalige deutsche Nationalmannschafts-Kapitän hält als Berater des 18-jährigen Karl die jüngste Kritik der Münchner Bosse an seinem Spieler für völlig überzogen. „Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar“, sagte Ballack beim Streamingdienst DAZN. „Aber man darf seine sportliche Entwicklung nicht damit vermischen. Und genau das macht der FC Bayern. Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar.“