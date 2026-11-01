Mit Absicht platziert
Kinder fanden Nadeln in Halloween-Süßigkeiten
In Deutschland haben Kinder in ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten Metallnadeln gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass diese mit Absicht hineingebracht wurden. Weil die Kinder am Samstagabend an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten.
Der Vorfall ereignete sich in Leinefelde-Worbis (Thüringen). Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.
Einen ähnlichen Fund gab es in Appenheim (Rheinland-Pfalz): Dort entdeckte ein neunjähriger Bub zwei winzige Magnete, die an einer Süßigkeit angebracht waren. Zuvor war seine Mutter auf Instagram auf mögliche Manipulationen aufmerksam geworden. Auch in diesem Fall gab es keine Verletzten, die Polizei ermittelt.
Die Polizeidienststellen riefen Eltern dazu auf, die gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder vor dem Verzehr zu kontrollieren. Ähnliche Funde hatte es bereits in den Vorjahren gegeben: Unter anderem entdeckte eine Mutter 2025 in Kiel Rasierklingen unter Halloween-Süßigkeiten.
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