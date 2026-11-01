Kinder fanden Nadeln in Halloween-Süßigkeiten

Einen ähnlichen Fund gab es in Appenheim (Rheinland-Pfalz): Dort entdeckte ein neunjähriger Bub zwei winzige Magnete, die an einer Süßigkeit angebracht waren. Zuvor war seine Mutter auf Instagram auf mögliche Manipulationen aufmerksam geworden. Auch in diesem Fall gab es keine Verletzten, die Polizei ermittelt.