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Einsätze für Feuerwehr

Holzhütte auf Feld in Flammen, Hausfassade brannte

Tirol
01.11.2026 10:00
Eine Holzhütte auf einem Feld stand in Völs in Flammen.
Eine Holzhütte auf einem Feld stand in Völs in Flammen.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Gleich zwei brenzlige Einsätze hatten Tiroler Feuerwehren am späten Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag zu bewältigen. Zunächst brannte in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) eine Hütte auf einem Feld. Später mussten die Florianis in Schönwies (Bezirk Landeck) ausrücken, weil die Fassade eines Hauses brannte.

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Den Anfang machte noch am Samstag gegen 21 Uhr eine brennende Holzhütte auf einem Feld. Die Feuerwehr Völs wurde umgehend zum Einsatzort gerufen. Die Florianis konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Ein Brandermittler wurde ebenfalls herangezogen und führte erste Erhebungen durch. „Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, heißt es. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen 24 Mann der FF Völs sowie die Rettung mit drei Mann.

(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)

Etwas später, in der Nacht auf Sonntag, mussten auch die Feuerwehren Schönwies und Landeck ausrücken. Gegen 1.26 Uhr fing die Fassade eines Einfamilienhauses Feuer.

Die Nachbarn bemerkten das Feuer und leiteten umgehend mit Feuerlöschern erste Löschversuche ein. Dadurch konnten sie den Brand eindämmen und bis zum Eintreffen der Feuerwehr ein Ausbreiten auf das Haus verhindern.

Zitat Icon

Nach Angaben der Hausbesitzer dürfte der Brand durch am selben Tag durchgeführte Flämmarbeiten am darunterliegenden Garagendach ausgelöst worden sein.

Die Polizei

Ursache wohl bekannt
Die Feuerwehr musste danach die Hausfassade öffnen, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. „Nach Angaben der Hausbesitzer dürfte der Brand durch am selben Tag durchgeführte Flämmarbeiten am darunterliegenden Garagendach ausgelöst worden sein“, schildert die Polizei. Verletzt wurde auch hier zum Glück niemand.

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