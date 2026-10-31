Hormonspray der Besitzerin machte Hündin krank

So wie viele Frauen ab 50 cremt und sprüht auch Sabine Tyrvainen regelmäßig Östrogen auf ihre Unterarme, um unerwünschten Symptomen im altersbedingten Klimakterium entgegenzuwirken. Doch ihr Arzt klärte sie nie darüber auf, dass diese Hormone durch Körperkontakt auch andere beeinflussen können und folgenschwere Nebenwirkungen erzeugen.