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Am Bahnhof erwischt

Polizei stoppt Burschen mit illegalem Feuerwerk

Wien
29.10.2026 13:02
Insgesamt 307 Stück pyrotechnische Gegenstände stellte die Polizei sicher.
Insgesamt 307 Stück pyrotechnische Gegenstände stellte die Polizei sicher.(Bild: (C) LPD Wien )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Polizei stoppte bei einer Schwerpunktaktion Ende Oktober drei Burschen mit zahlreichen Feuerwerkskörpern. Die Jugendlichen hatten in Tschechien über 300 Stück illegale Böller gekauft.

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Bei einer Schwerpunktaktion machte die Polizei am Mittwoch in Wien einen brisanten Fund. Die Beamten waren am Bahnhof Floridsdorf in einem aus Tschechien kommenden Zug auf drei Jugendliche aufmerksam geworden, die einen Rucksack und einen Plastiksack dabei hatten.

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Jüngster Bursche erst 14 Jahre alt
Die Burschen im Alter von 14, 15 und 18 Jahren wurden kontrolliert, dabei fanden die Polizisten zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände. Die Jugendlichen wurden angezeigt.

Erst vor wenigen Wochen hat die Polizei am Floridsdorfer Bahnhof einen ähnlichen Fund gemacht. Dabei wurden drei Minderjährige mit 254 pyrotechnischen Gegenständen angehalten – die „Krone“ berichtete.

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