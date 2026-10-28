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Schock für Schumacher!

Notbremsung: Flugzeug platzte beim Start Reifen

Salzburg
28.10.2026 21:52
Ralf Schumacher erlebte einen anstrengenden Reisetag.
Ralf Schumacher erlebte einen anstrengenden Reisetag.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Auf diesen Schreck hätte Ralf Schumacher nach einem anstrengenden Arbeitstag in Deutschland am Mittwochnachmittag wohl gerne verzichtet: Beim Start auf seinem Heimflug von Frankfurt nach Salzburg platzte einer Lufthansa-Maschine beim Start ein Reifen! Eine unangenehme Notbremsung war die Folge. Schumacher hatte noch ein Weilchen an den Nachwehen des Schrecks zu knabbern ...

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„Wir waren schon auf der Startbahn, volles Tempo und dann ist einer von zwei Vorderreifen geplatzt. Dann gab‘s natürlich eine Notbremsung. Auf der Runway waren Polizei, Feuerwehr, alles Mögliche kam natürlich!“, erzählt Ralf Schumacher noch sichtlich aufgewühlt in einem Video auf Instagram. 

Die Bremsung sei sehr hart und auch für Schumacher als Vielflieger äußerst ungewöhnlich gewesen. Dennoch, auch großes Lob teilte der Ex-Rennfahrer der Lufthansa-Crew aus. Diese habe sehr kompetent reagiert.

Betroffen ist der Flug mit der Nummer LH 1264 gewesen. Dieser hätte planmäßig Mittwoch um 17.15 Uhr in Frankfurt starten sollen. Die Reisenden des Fluges wurden auf eine spätere Verbindung umgebucht. Deren Ankunft wurde kurz vor halb elf am Abend erwartet.

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„Mit dem Abendessen wird es jetzt wohl nichts mehr“, kann Schumacher gegen Ende des Videos schon wieder scherzen. In Salzburg hat der jetzige Sport-Kommentator noch ein Haus. Dieses bewohnt er gemeinsam mit seinem Sohn David und dessen Gattin Vivien. Platz genug ist für die drei auf alle Fälle: Knapp 600 Quadratmeter Wohnfläche bietet die Villa.

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