Notbremsung: Flugzeug platzte beim Start Reifen

„Mit dem Abendessen wird es jetzt wohl nichts mehr“, kann Schumacher gegen Ende des Videos schon wieder scherzen. In Salzburg hat der jetzige Sport-Kommentator noch ein Haus. Dieses bewohnt er gemeinsam mit seinem Sohn David und dessen Gattin Vivien. Platz genug ist für die drei auf alle Fälle: Knapp 600 Quadratmeter Wohnfläche bietet die Villa.