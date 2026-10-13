Bundesschatz bei Österreichern immer gefragter

„Schnell sein müssen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständige, die heuer ihren investitionsbedingten Gewinnfreibetrag mit einer Veranlagung in Bundesschatz geltend machen wollen. Der Gewinnfreibetrag für Wertpapierinvestitionen wird für die Veranlagungsjahre 2027-2029 ausgesetzt, Investitionen bis Ende des Jahres 2026 wirken sich jedoch noch steuermindernd aus“, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums vom Dienstag. Unternehmen bekommen für eine Veranlagung von vier Jahren 3,1 Prozent Zinsen.