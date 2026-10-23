Goldpreis rutschte wieder unter 4000 US-Dollar

Diese hätten die Furcht vor Zinserhöhungen geschürt, sagten sie. Hintergrund war ein Angriff der Houthi-Miliz auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Saudi Aramco, der Sorgen vor Produktionseinschränkungen weckte. Am Freitag legten die Ölpreise erneut zu. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete am Freitag 116,25 US-Dollar (umgerechnet rund 104 Euro). Das sind 2,7 Prozent mehr als am Vortag. Deren aktuell hohes Niveau könnte die Notenbanken zwingen, mit einer strafferen Geldpolitik der Gefahr einer allgemein hohen Teuerung entgegenzuwirken, sagten Analystinnen und Analysten. Höhere Zinsen bremsen üblicherweise die Nachfrage nach Gold, da das Edelmetall – im Gegensatz zu Anleihen – keine Zinsen abwirft.