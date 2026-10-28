Angehende Polizisten starten mit „Wien auf Zeit“

Das habe bei den Bediensteten für „Sorgen und Ängste“ gesorgt, räumte Karner ein. Daher seien Änderungen vorgenommen worden. Ab November können Polizistinnen und Polizisten auf freiwilliger Basis bis zu vier 24-Stunden-Dienste im Monat absolvieren. Sie können zudem mindestens 16 Stunden Journaldienst versehen – nicht mehr zwangsläufig in Verbindung mit Nachtdiensten. Zudem wurden die Plandienststunden von ursprünglich 48 auf 40 reduziert, die Wochenruhe als Ersatz für Plandienste am Wochenende angepasst. Ab 1. Jänner 2027 werden die Zulagen für Wochenend- und Nachtdienste verdoppelt. Die Beschäftigten in den Testregionen erhalten eine Sonderzahlung von 600 Euro.